Стало известно, сколько граждан Индии учатся в омском медвузе

В омском медвузе рассказали об иностранных студентах, проходящих обучение в Омске. Последние пять лет университет готовит врачей для Индии и Пакистана по программе «Лечебное дело». Число англоговорящих студентов составляет более 600 человек. В основном это индийцы — 574 студента. Все они проходят обучение на английском языке. Об этом сообщает БК55, ссылаясь на данные вуза.