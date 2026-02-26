Стало известно, сколько граждан Индии учатся в омском медвузе

В омском медвузе рассказали об иностранных студентах, проходящих обучение в Омске. Последние пять лет университет готовит врачей для Индии и Пакистана по программе «Лечебное дело». Число англоговорящих студентов составляет более 600 человек. В основном это индийцы — 574 студента. Все они проходят обучение на английском языке. Об этом сообщает БК55, ссылаясь на данные вуза.
Первый набор по программе сейчас обучается на пятом курсе. Обучение для иностранцев предполагает отдельные дисциплины. А вместо английского языка студенты изучают русский.
Ранее стало известно, что Омская область закрепилась на шестом месте в России по количеству иностранцев, учащихся в вузах нашей страны. Доля иностранных студентов в нашем регионе достигла 12,6% от общего числа учащихся. На первый курс омских вузов в этом учебном году было зачислено почти 20 тысяч студентов. 52% — коммерческих. 2 918 человек — это иностранные граждане.