Фотографируйте лёд: В Госдуме напомнили россиянам о возможности получения компенсации за травмы

«Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей. Это не просто “компенсация”, это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни. Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки», — сказал Свищев РИА Новости.