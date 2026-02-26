Фотографируйте лёд: В Госдуме напомнили россиянам о возможности получения компенсации за травмы

Россияне, получившие гололёдные травмы, имеют право на денежную компенсацию. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Я изучил судебную практику, суды сегодня взыскивают серьезные суммы. И 300 тысяч, и 350 тысяч рублей. Это не просто “компенсация”, это реальные деньги, которые помогают вернуться к нормальной жизни. Но чтобы их получить, нужно знать свои права и соблюсти процедуру: сфотографировать лед, записать свидетелей, сохранить чеки», — сказал Свищев РИА Новости.
По словам депутата, в каждом случае гололёдной травмы существует тот, кто вовремя не посыпал дорожку песком. Это может быть управляющая компания, собственник или арендатор, либо администрация населённого пункта. Закон в этом случае полностью на стороне пострадавших, подчеркнул Свищев.
Накануне крымский юрист рассказал, как получить компенсацию за травмы на скользких улицах.
