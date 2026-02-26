ИИ заставляет омичей работать больше

Программист Сиддхант Кхаре назвал это «парадоксом производительности»: ИИ снижает себестоимость, но увеличивает затраты человеческого труда на координацию и анализ. «В прошлом квартале я написал больше кода, чем за любой другой квартал в своей карьере, — рассказывает он. — Но я и чувствовал себя более опустошенным, чем за любой другой квартал в своей карьере».