ИИ заставляет омичей работать больше

Искусственный интеллект не сократил нагрузку офисных сотрудников, а наоборот — заставил их работать больше. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета. Вместо обещанной разгрузки люди берут на себя дополнительные задачи, задерживаются после работы и быстрее выгорают. В ситуации разобрался портал РБК.
Исследование школы бизнеса Калифорнийского университета в Беркли, опубликованное в Harvard Business Review, длилось восемь месяцев. Ученые анализировали работу технологической компании с 200 сотрудниками. Оказалось, что работники, рассчитывая на помощь ИИ, добровольно увеличивают объем задач. В итоге они не успевают справляться в рабочее время и доделывают дела вечером или в обеденные перерывы.
«Вы надеялись, что благодаря ИИ сможете повысить производительность, сэкономить время и работать меньше, — говорит исследователям один из сотрудников. — Но на самом деле вы не работаете меньше. Вы работаете ровно столько же или даже больше».
По данным ученых, компания не обязывала сотрудников пользоваться ИИ. Однако многие начали активно применять его по собственной инициативе. В результате часть задач, которые раньше отдавали на аутсорсинг или для которых нанимали новых людей, стали выполнять те же сотрудники — с помощью нейросетей.
Отдельная проблема — качество работы. Попытки писать код с помощью ИИ нередко приводят к ошибкам. Программистам приходится тратить дополнительное время на проверку и исправления. По данным другого исследования, результаты которого приводит The Atlantic, ИИ правильно пишет код лишь в 50% случаев, поэтому его использование не ускоряет, а замедляет процесс.
Программист Сиддхант Кхаре назвал это «парадоксом производительности»: ИИ снижает себестоимость, но увеличивает затраты человеческого труда на координацию и анализ. «В прошлом квартале я написал больше кода, чем за любой другой квартал в своей карьере, — рассказывает он. — Но я и чувствовал себя более опустошенным, чем за любой другой квартал в своей карьере».
Еще один риск — снижение самостоятельного мышления. Кхаре сравнивает это с использованием GPS: без навигатора человек со временем теряет способность ориентироваться. По мнению экспертов, постоянное обращение к ИИ может приводить к когнитивной усталости и эмоциональному выгоранию.
Проблемы фиксируют и другие исследования. Аналитики Стэнфордского университета и BetterUp Labs опросили 1150 сотрудников и выяснили, что ИИ нередко используют для создания видимости активности. При этом коллегам приходится перепроверять и переделывать чужую работу, что усиливает напряженность в командах.
По данным Массачусетского технологического института, в 95% компаний внедрение генеративного ИИ пока не привело ни к росту производительности, ни к увеличению выручки. А исследователи из Центра безопасности ИИ сообщили, что ни одна из шести протестированных моделей — включая GPT-5 от OpenAI и Grok от xAI — не смогла выполнить более 3% задач удаленного сотрудника.
В России ИИ тоже используют все чаще. По данным исследовательского центра Superjob, 10% офисных сотрудников применяют такие технологии постоянно, еще 32% — периодически. Чаще всего их используют для автоматизации документооборота, анализа данных и коммуникации.
«Массовых увольнений из-за внедрения ИИ пока не происходит, но на наем он уже влияет: вакансий на простые офисные задачи и позиции для начинающих становится меньше», — говорит руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова.
По ее словам, работодатели нередко распределяют обязанности уволенных сотрудников между оставшимися, рассчитывая на помощь ИИ. При этом не учитывается, что работа с нейросетью требует времени: нужно сформулировать запрос, проверить результат и исправить ошибки.
Эксперты отмечают и риски утечки данных — сотрудники могут передавать в открытые сервисы информацию, относящуюся к коммерческой тайне. Кроме того, компании могут сокращать программы обучения и стажировки, полагаясь на технологии.
По прогнозу Superjob, в ближайшие год-два бизнес начнет отходить от массового использования открытых нейросетей и перейдет к узкоспециализированным решениям, встроенным в корпоративные системы. На рынке труда при этом вырастет спрос на «гибридных» специалистов — тех, кто глубоко разбирается в своей сфере и умеет работать с ИИ, проверяя и интерпретируя его результаты.