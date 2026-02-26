Рацион Чичикова из «Мертвых душ» превышал 2 тысячи калорий: как «господину средней руки» удавалось не полнеть при таком аппетите

Герой поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Павел Чичиков, судя по описаниям автора, ежедневно съедал больше двух тысяч калорий. Cтарший генетик национального центра генетических исследований MyGenetics Вера Кушнаренко рассказала KP.RU, как «господину средней руки» удавалось сохранять форму при таком впечатляющем аппетите.
«Мне кажется, что всеядность Чичикова объясняется особенностями не его пищеварения, а образа жизни. Чичиков всегда в движении, он активен и предприимчив, у него множество деловых встреч и переговоров. И в ходе этой постоянной физической активности он тратит огромное количество энергии», — отметила специалист.
В поэме Гоголь подробно описывает трапезы Чичикова: кулебяка, ветчина, осетр, стерляжья уха с налимами и молоками. Эксперт подчеркнула, что точную калорийность рациона Чичикова подсчитать невозможно, однако он явно выходил далеко за пределы привычных для современного офисного работника 2 тысячи калорий в сутки.
По ее словам, древние охотники и собиратели съедали и вовсе по 4−6 тысяч калорий, однако лишний вес им не грозил. Все «сгоралo» в постоянном движении. Более того, добавила специалист, у такого «первобытного шведского стола» были свои плюсы: витамины и минералы люди получали прямо из еды, а не из баночек с БАДами.
Ранее эндокринолог Горохова перечислила опасные симптомы у литературных персонажей. Князь Болконский на фоне стресса заработал инсульт, а Обломов страдал от гипертонии.