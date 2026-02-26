Рацион Чичикова из «Мертвых душ» превышал 2 тысячи калорий: как «господину средней руки» удавалось не полнеть при таком аппетите

По ее словам, древние охотники и собиратели съедали и вовсе по 4−6 тысяч калорий, однако лишний вес им не грозил. Все «сгоралo» в постоянном движении. Более того, добавила специалист, у такого «первобытного шведского стола» были свои плюсы: витамины и минералы люди получали прямо из еды, а не из баночек с БАДами.