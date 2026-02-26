Число закрытых кафе и ресторанов в Москве удвоилось в начале 2026 года

Она уточнила, что за весь четвертый квартал 2025 года закрылись 183 заведения.
«Малый и средний бизнес очень чувствителен к продолжающемуся снижению потребительской активности и налоговым изменениям. Наиболее активно, как и в прошлом году, закрываются кафе, кофейни и пекарни», — объяснила Шиляева.
Кроме того, часть спроса перетекает в доставку, добавила аналитик «Контур. Фокуса» Вероника Скороходова. Это особенно негативно влияет на рестораны, ориентированные на средний класс, уточнила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
По словам Шиляевой, подавляющее большинство закрытий заведений общественного питания происходит в стрит-ритейле на фоне роста арендной платы.
«Среди сетей продолжает закрывать кофейни “Шоколадница” — с начала года закрыли 16 кофеен — они закрывают убыточные точки. Закрыла три точки сеть современных городских чайных Teahiro. Закрылись три заведения Black Star Burger», — также рассказала Шиляева.
При этом массового закрытия объектов общепита в торговых центрах не происходит. С начала 2026 года, по данным Шиляевой, в ТЦ закрылось 14 заведений. Среди них ресторан Vasilchuki Chaihona № 1 в ТРЦ «Атриум» и «Кофемания» в ГУМе, которая проработала 14 лет.
Она также ожидает, что всего по итогам 2026 года в Москве закроют более 460 заведений общепита — на 10% больше, чем в 2025 году.
«В 2026 году в московском общепите будут выживать компании, которые имеют финансовые запасы, прежде всего, сетевые», — добавил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.