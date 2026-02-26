Красная земля: полковник рассказал жёсткую правду о боях у крепости ВСУ

В нескольких районах возле Красного Лимана в ДНР сейчас идут ожесточенные бои, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга. ВС РФ, по его словам, продвигаются вдоль трассы на Славянск.
«Российские войска, действительно, активно продвигаются в районе Красного Лимана, охватывая его с юга. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе микрорайона Восточный, а также в населенных пунктах Александровка и Яровая», — отметил Матвийчук.
Полковник добавил, что на стороне украинской армии в районе Красного Лимана сражаются наемники из Латинской Америки и женщины-штурмовики. Последние уже успели попасть в российский плен.
Ранее военный эксперт Олег Иванников рассказал, что ждет украинок-военнослужащих ВСУ в плену.
Он также сообщил, что в последнее время увеличилось число женщин из ВСУ, сдающихся в российский плен. Они раскаиваются и сдают своих командиров.