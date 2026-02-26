Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красная земля: полковник рассказал жёсткую правду о боях у крепости ВСУ

Российские военные охватывают Красный Лиман с южной стороны. Военный эксперт Матвийчук рассказал, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

Источник: Аргументы и факты

В нескольких районах возле Красного Лимана в ДНР сейчас идут ожесточенные бои, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга. ВС РФ, по его словам, продвигаются вдоль трассы на Славянск.

«Российские войска, действительно, активно продвигаются в районе Красного Лимана, охватывая его с юга. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе микрорайона Восточный, а также в населенных пунктах Александровка и Яровая», — отметил Матвийчук.

Полковник добавил, что на стороне украинской армии в районе Красного Лимана сражаются наемники из Латинской Америки и женщины-штурмовики. Последние уже успели попасть в российский плен.

Ранее военный эксперт Олег Иванников рассказал, что ждет украинок-военнослужащих ВСУ в плену.

Он также сообщил, что в последнее время увеличилось число женщин из ВСУ, сдающихся в российский плен. Они раскаиваются и сдают своих командиров.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше