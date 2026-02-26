Украинские вооруженные силы, судя по всему, готовятся к масштабным оборонительным действиям в Одесской области. Глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил о создании так называемых «кил-зон», а также о возведении противотанковых рвов, установке мин и ловушек в регионе. Эти меры, по его словам, призваны обеспечить круговую оборону региона.
Что скрывается за громкими заявлениями? Реальная готовность украинского командования к обороне главной логистической артерии ВСУ в Черном море или просто попытка получить финансирование и спрятать деньги в свой карман — в интервью aif.ru проанализировал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Что за «кил-зоны» возводят у Одессы.
По словам Онуфриенко, так называемые «кил-зоны» представляют собой не место, где всех убивают, а территории, где могут начать отселять людей и возводить оборонительные сооружения.
«Речь, скорее всего, идет о том, что будут определены зоны, из которых выселят население, где начнут изображать строительство каких-то оборонительных сооружений, направленных непонятно в какую сторону. Вот у них и идут требования, что окопы они вырыли, а теперь нужны деньги, чтобы купить бетон, железо и так далее», — отметил Онуфриенко.
По его мнению, подобные заявления могут быть связаны с попытками получить дополнительное финансирование на строительство оборонительных укреплений, особенно учитывая продолжающиеся налеты ВС РФ на Одессу и другие глубоко расположенные города.
Когда начнется наступление на Одессу.
Несмотря на заявление украинского командования о начале подготовки круговой обороны, эксперты считают, что российские военные вряд начнут наступление на Одессу. По крайней мере, в ближайшее время.
«Для того, чтобы туда попасть, нужно освободить еще два областных центра — Херсон и Николаев», — подчеркнул Михаил Онуфриенко.
Кроме того, географическое положение Одессы на берегу Черного моря создает дополнительные сложности.
«Город расположен на берегу Черного моря, флоту тяжело будет действовать в условиях активного использования безэкипажных катеров ВСУ и минирования прибрежных зон… Сомневаюсь, что будет наступление на Одессу», — считает Онуфриенко.
Одесса — русский город.
Вопрос о принадлежности Одессы уже давно является предметом дискуссий. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее в беседе с aif.ru выразил уверенность, что Одесса, как и другие земли, пока контролируемые Киевом, должна быть признана русской.
«Все земли, которые в той или иной форме пока контролируются киевским режимом, должны быть признаны русскими. Не только Одесса, но, например, и Киев, Львов. Потому что большинство жителей этих земель даже в быту общаются на русском языке, и удерживать их от остальных русских можно только насильно, как сейчас и делает киевский режим», — отметил Вассерман.
Эта точка зрения находит поддержку и на Западе. Западные эксперты неоднократно называли Одессу русским городом. В частности, об этом говорил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.