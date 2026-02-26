Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 февраля

Козероги будут подвержены провокациям и часто доверять совсем не тем, кому следовало бы. Утром это может привести к проблемам в семье. В рабочих моментах нужно следить за общим эмоциональным фоном. Лучше не принимать важные решения самостоятельно, а предоставить это начальству или своему коллеге.