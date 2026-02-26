Откуда у Буратино такой длинный нос: неожиданное объяснение генетика

Длинный нос у героев сказок — вовсе не фантазия авторов, а отражение реальных эволюционных процессов. Старший генетик национального центра генетических исследований MyGenetics Вера Кушнаренко объяснила в беседе с KP.RU, почему у Буратино и других персонажей такая выразительная «особая черта».
«Длина и форма носа формировались в процессе эволюции, как адаптация к условиям окружающей среды. Длинный узкий нос — это результат привыкания наших предков — выходцев из Африки, к холодному и сухому климату Европы», — пояснила специалист.
По словам генетика, длинный нос — это не курьез и не повод для шуток, а механизм выживания. Такой орган действительно эффективнее справляется с терморегуляцией и подготовкой воздуха к попаданию в легкие. А вот короткий нос с широкими ноздрями лучше приспособлен для теплого и влажного климата.
Кроме того, форма носа — полигенный признак. Эксперт отметила, что на нее влияет сразу несколько генов, и она обладает высокой наследуемостью. Выразительный профиль с большой вероятностью может передаваться из поколения в поколение.
Напомним, в новогодние праздники прошла премьера новой российской экранизации знаменитой сказки о деревянном мальчике. Кинокартина собрала более 2,1 млрд рублей.