Откуда у Буратино такой длинный нос: неожиданное объяснение генетика

По словам генетика, длинный нос — это не курьез и не повод для шуток, а механизм выживания. Такой орган действительно эффективнее справляется с терморегуляцией и подготовкой воздуха к попаданию в легкие. А вот короткий нос с широкими ноздрями лучше приспособлен для теплого и влажного климата.