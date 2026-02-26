Разгадана причина «русской хандры» у Евгения Онегина

Русская хандра, знакомая по образу Онегина, может иметь вполне научное объяснение. Склонность к сезонной депрессии у части россиян связана с генетической мутацией и нехваткой витамина D. Об этом KP.RU рассказала Вера Кушнаренко, старший генетик национального центра генетических исследований MyGenetics.
«Действительно, это очень интересная мутация. Причем она распространена только среди жителей Северной Европы, потому что среди населения Африки, Америки, Азии и даже Средиземноморья она почти не встречается. Кроме того, на появление признаков сезонной депрессии влияет нехватка витамина D», — пояснила эксперт.
Речь идет о мутации в гене ZBTB20, которая повышает риск сезонного аффективного расстройства (САР) примерно в полтора раза. Такой вариант гена есть примерно у каждого десятого жителя России. Именно форма депрессии, обостряющаяся осенью и зимой может стоять за состоянием, которое классики называли «русской хандрой».
Эксперт добавила, что жителям регионов с долгой зимой и нехваткой солнца стоит внимательнее относиться к уровню витамина D. Поэтому важно вовремя восполнять нехватку с помощью питания, добавок и регулярного пребывания на свету.
