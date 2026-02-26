Рубио прокомментировал инцидент с перестрелкой у Кубы: США примут решения на основе фактов

У берегов Кубы 25 февраля произошло ЧП. Следовавший под американским флагом катер открыл огонь. В перестрелке погибли четыре человека. США проведут расследование инцидента, заверил госсекретарь Марко Рубио в диалоге с журналистами.
Он сообщил, что проверка будет «независимой». По словам госсека США, позже все данные представят американскому лидеру Дональду Трампу. Он отметил, что сбор фактов уже начался.
«Мы собираемся все это независимо проверить. Мы представим это определяющим политику людям, включая президента, и будем принимать решения на основе фактов», — уведомил Марко Рубио.
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон уже начал получать информацию от кубинской стороны. Американская администрация намерена оценить правдивость данных и сделать соответствующие выводы, указал он.
Марко Рубио назвал инцидент «крайне необычным». При этом он пояснил, что власти США не имеют отношения к случившемуся. Госсек подчеркнул, что не будет строить догадки о причинах инцидента. По его словам, вариантов может быть много.
«С Кубой такого не происходило очень давно, но мы выясним все обстоятельства. Мы не будем основывать свои выводы на том, что нам рассказали», — подытожил Марко Рубио.
По мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса, инцидент вряд ли стоит рассматривать как нечто серьезное. Он выразил надежду, что ситуация «не настолько плоха», как кажется. Вице-президент США уведомил, что пока не знает деталей происшествия. Он сообщил, что Белый дом позже предоставит более подробную информацию.
Как пишет NYT, открывшее огонь судно не имеет отношения ни к ВМС США, ни к Береговой охране. Как сообщает источник, в перестрелке участвовал гражданский катер. Он следовал из США на Кубу. Судно входило в состав флотилии по вывозу родственников с острова.
Американский конгрессмен Карлос Хименес призвал установить личности погибших. Он также считает, что власти США должны немедленно разобраться с инцидентом. По имеющимся данным, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали людей на судне. Все задержанные проживали на территории США. Однако они являются кубинцами.