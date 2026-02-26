В Иркутской области до 2030 года заменят 131 лифт

В Иркутской области до 2020 года заменят 131 лифт. Наибольший объем работ придется на 2026 год, когда планируется заменить 42 лифта. Оставшиеся 71 лифт обновят в течение 2027−2028 годов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Всего в Приангарье насчитывается 5350 лифтов в многоквартирных домах, из них 2050 требуют замены. До 2025 года были заменены 1919 лифтов, у которых вышел срок службы., — уточнила генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта домов Валерия Кошечкина.
В этом году также ожидается благоустройство 91 общественной территории в 41 муниципальном образовании. На реализацию этих проектов направят более 1,2 миллиарда рублей, из которых 946,7 миллиона рублей — из федерального бюджета.
