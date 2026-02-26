В США выставят на торги куртку из «Терминатора» и карту из «Гарри Поттера»

Торги, на которые выставят предметы из ряда знаменитых голливудских кинофильмов и сериалов, состоятся в Лос-Анджелесе, сообщил портал Images.
На аукционе, в частности, собираются продать куртку, в которой актёр Арнольд Шварценеггер играл в «Терминаторе». Кроме того, участники торгов смогут приобрести голову робота C-3PO из франшизы «Звёздные войны» и карту Мародёров из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». За последний предмет попросят от 40 тысяч до 80 тысяч долларов.
Голову C-3PO организаторы аукциона хотят получить от $350 тыс. до $700 тыс. Также на торгах выставят шлемы из «Гладиатора», удочка Квинта и гарпун из триллера’Челюсти", за который покупателям придётся отдать от 250 тысяч до 500 тысяч долларов.
По словам менеджера по поставкам Propstore, такие предметы, как реквизит из «Челюстей», обычно трудно встретить на торгах. Он заявил, что в связи с этим готовящийся аукцион будет редкой возможностью для коллекционеров.
Всего на торги выставят свыше 1500 предметов из фильмов и сериалов. Общая сумма выручки от продажи может превысить 9 миллионов долларов.
Напомним, ранее газета The Japan Times написала, что на аукционе в США продали одну из наиболее редких и ценных карточек японской франшизы «Покемон». За неё получили рекордные 16,5 миллиона долларов.