В США выставят на торги куртку из «Терминатора» и карту из «Гарри Поттера»

На аукционе, в частности, собираются продать куртку, в которой актёр Арнольд Шварценеггер играл в «Терминаторе». Кроме того, участники торгов смогут приобрести голову робота C-3PO из франшизы «Звёздные войны» и карту Мародёров из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». За последний предмет попросят от 40 тысяч до 80 тысяч долларов.