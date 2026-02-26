Задержанные на катере у берегов Кубы признались в террористических намерениях

— Установлено, что на нейтрализованном скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находилось 10 вооруженных человек, которые, согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались проникнуть (на территорию — прим. «ВМ») в террористических целях, — говорится в сообщении МВД в Facebook*.
У задержанных были изъяты винтовки, пистолеты, взрывные устройства, оптические прицелы и камуфляж. Один из участников нападения был ликвидирован, еще трое погибших находятся на идентификации.
В МВД отметили, что большинство задержанных имеют криминальное прошлое. Катер, на котором они прибыли, был с регистрационным номером Флориды.
25 февраля МВД Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам. Судно с номером FL7726SH перехватило подразделение кубинских пограничников в составе пяти человек. Нарушители открыли огонь, в результате ранения получил командир кубинского судна.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.