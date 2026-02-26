В Новосибирске устранили мигание фонарей в сквере имени Калинина

Специалисты восстановили работу наружного освещения в сквере имени М. И. Калинина в Дзержинском районе Новосибирска, где ранее фонари мигали по ночам. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе городского управления по благоустройству общественных пространств мэрии.
После жалоб жителей и публикаций в СМИ 22 февраля сотрудники учреждения выехали на место для проверки. Они выяснили, что на щите управления неизвестные перевели переключатель в ручной режим. Специалисты восстановили автоматический режим работы. Повторный выезд 24 февраля подтвердил, что система функционирует штатно.
Ответственной организацией за содержание сетей в сквере является МАУ «Горзеленхоз». Его сотрудники продолжают наблюдать за работой линии в вечернее время. В мэрии отметили, что после подключения света обращений от жителей о неисправностях не поступало.
Первый этап благоустройства на этой территории провели в 2025 году. В рамках контракта там установили новую линию наружного освещения. Подключение к сетям выполнила ресурсоснабжающая организация АО «РЭС» 19 февраля 2026 года, после чего объект перешел в стадию пусконаладочных работ.