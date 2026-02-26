Ричмонд
Боец Владислав Блатов из Балаганского района героически погиб в зоне СВО

Рядовой погиб «за ленточкой» 10 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Владислав Блатов из Балаганского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 12 апреля 1988 года в Заларинском районе. Несколько лет назад переехал в деревню Ташлыкова.

— 13 марта 2025 года Владислав добровольно решил отправиться «за ленточку» защищать Родину, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе районной администрации.

Спустя месяц, 10 апреля 2025 года рядовой Владислав Блатов погиб при исполнении служебных обязанностей. Администрация Балаганского округа и все жители выражают глубокие соболезнования родным и близким бойца.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что гвардии рядовой Владимир Лисин из Слюдянки погиб в зоне СВО. Жизнь 38-летнего военнослужащего оборвалась осенью 2025 года.