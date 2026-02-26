Дело о подмене младенцев пойдёт в Верховный суд

Так, Галина Москалькова, до сих пор проживающая в Приморском крае, отказалась приехать на телешоу. Жизнь у неё за плечами трудная: развод с мужем, расставание с сыном, криминальная юность Андрея и, наконец, его добровольный уход в зону СВО. Несмотря на то, что Андрей оказался не кровным сыном, она чувствует перед ним большую ответственность. Перестал общаться с журналистами и второй «перепутанный» сын — Сергей Степанов, для которого известие о настоящих биологических родителях стало серьёзной психологической травмой.