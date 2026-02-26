Дело о подмене младенцев пойдёт в Верховный суд

Об этом сообщил московский адвокат Александр Зорин. Инцидент произошёл в далёком 1989 году, однако защитник уверен: пострадавшие семьи должны получить 30-миллионную компенсацию за моральный вред, невольно причинённый акушерами. Отстоять свои конституционные права намерены 10 человек — не только дети и родители, но и их ближайшие родственники.
Кто ответит?
Напомним, три года назад на популярном ток-шоу НТВ «ДНК» две женщины — Наталья Степанова и Галина Москалькова — узнали шокирующую правду. Тесты показали, что каждая из матерей воспитывала не своего биологического ребёнка. В 1989 году обе одновременно родили в Лесозаводском роддоме мальчиков. Медперсонал напутал с бирками младенцев, в результате произошла подмена новорождённых, которая вскрылась спустя много лет.
Адвокат убеждён, что законы сегодняшней России — наследники советских, поэтому за врачебную ошибку необходимо держать ответ и компенсировать семьям моральный вред. Даже если в Лесозаводске уже расформирован роддом, а виноватых акушерок найти нет никакой возможности. По мнению Александра Зорина, в качестве ответчиков может выступить ряд ведомств — Минздрав, Минфин, региональные власти.
Процесс длится уже три года. Следственный комитет не возбудил уголовное дело по причине того, что у врачей «не было корыстного мотива». Отказали в иске районный, городской суды и суд кассационной инстанции. Следующий этап — Верховный суд.
«Система Верховного суда предполагает две ступени обжалования — через судью и председателя. Пока дело тормозит досадная деталь: вынося определение, кассационный суд указал неправильную дату, поставив вместо 2026 года 2025-й. На исправление уйдёт не меньше месяца», — поясняет Александр Зорин.
От травмы до трагедии.
Тем временем история о подмене младенцев продолжает будоражить общественность. Накануне семья Степановых стала участником ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, выпуск готовится к эфиру. Интерес к этой истории растёт, но сами заложники врачебной ошибки всё реже хотят публичных откровений.
Так, Галина Москалькова, до сих пор проживающая в Приморском крае, отказалась приехать на телешоу. Жизнь у неё за плечами трудная: развод с мужем, расставание с сыном, криминальная юность Андрея и, наконец, его добровольный уход в зону СВО. Несмотря на то, что Андрей оказался не кровным сыном, она чувствует перед ним большую ответственность. Перестал общаться с журналистами и второй «перепутанный» сын — Сергей Степанов, для которого известие о настоящих биологических родителях стало серьёзной психологической травмой.
«Нужно учесть, что моральный вред, то есть негативные последствия, возник в момент осознания подмены, то есть в 2023—2024 годах, когда законодательство РФ уже давно защищает достоинство личности», — отметил адвокат.
Семьи Москальковых и Степановых в стремлении добиться справедливости не одиноки. Всё чаще в России вскрываются факты подмены детей в родильных домах, а пострадавшие подают в суды иски о возмещении морального ущерба.
К примеру, в Челябинском перинатальном центре в 80-е годы перепутали двоих новорождённых девочек — русскую и башкирку. Одна из матерей сразу забила тревогу, на что получила угрозы закрыть её в психбольнице. А в башкирской деревне, где воспитывали ребёнка славянской внешности, произошла трагедия: глава семьи убил мужчину, которого подозревал в истинном отцовстве. В качестве компенсации вместо 10 миллионов семья получила один миллион. Похоже, моральный ущерб служителями Фемиды оценивается пока не слишком высоко.