В Омске проводят в последний путь опытного хирурга высшей категории

В минувшую среду, 26 февраля 2026 года, в Городской клинической больнице № 1 им. А. Н. Кабанова сообщили о тяжелой утрате: в возрасте 65 лет не стало врача-хирурга высшей квалификационной категории отделения гнойной хирургии стационара Сергея Кокорина.
Озвучено, что медицинской практике Сергей Кокорин отдал порядка 42 лет своей жизни, последние 14 лет его практики прошли именно в ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова. В том числе на протяжении 10 лет, вплоть до 2022 года, опытный специалист возглавлял отделение гнойной хирургии больницы.
«Он был настоящим профессионалом, талантливым руководителем и человеком с большим сердцем, пользовался заслуженным уважением среди пациентов и коллег», — вспоминают о почившем его коллеги.
Уточняется, что в последний путь Сергея Владимировича Кокорина проводят в четверг, 26 февраля 2026 года. Прощание запланировано на 11:30 в стенах Христорождественского собора по адресу Степанца, 5.
«СуперОмске» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Сергея Владимировича Кокорина.