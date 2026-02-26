В Омске проводят в последний путь опытного хирурга высшей категории

Озвучено, что медицинской практике Сергей Кокорин отдал порядка 42 лет своей жизни, последние 14 лет его практики прошли именно в ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова. В том числе на протяжении 10 лет, вплоть до 2022 года, опытный специалист возглавлял отделение гнойной хирургии больницы.