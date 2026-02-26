Сбросить ВСУ со святой горы: военный сказал о боях за Святогорск

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на окраинах Святогорска развернулись боевые действия. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в беседе с aif.ru отметил, что операция идет прямо сейчас.
При этом известно, что в городе на Лысой горе установлен памятник Артему. Местная достопримечательность возвышается над всем городом. И вероятно, что там могут располагаться позиции боевиков ВСУ, которых оттуда нужно будет в перспективе выбивать российским бойцам.
«Брать любую высоту очень тяжело, потому что господствующая высота — это контроль над всей прилегающей территорией. Дальность этого контроля зависит от того, какое вооружение там можно разместить. Однако не стоит забывать о наличии у ВС РФ боевой авиации, беспилотных систем, способных просто “сдуть” противника с любой высоты — при условии грамотной разведки и точной корректировки огня», — сказал Гагин.
Он отметил, что ВС РФ сейчас наносят удары по противнику, который базируется и в Святогорске, и Краматорске, и Славянске.
«Указанные города являются частью Донецкой Народной Республики. Соответственно, согласно Конституции РФ, они входят в состав Российской Федерации, и их освобождение в любом случае обязательно. Задача по взятию таких крупных населенных пунктов непростая. Но необходимый опыт имеется. Сейчас удары наносятся с помощью беспилотных систем и дальнобойной артиллерии. Целями являются пункты временной дислокации ВСУ, чаще всего расположенные в промзонах. Объекты промышленных зон выбираются потому, что большинство из них построены в советский период и имеют как минимум бомбоубежища, а иногда и резервные цеха. То есть противнику есть где прятаться и передвигаться — это в том числе и подземные коммуникации», — сказал Гагин.
Эксперт добавил, что в самом Святогорске группировка ВСУ дислоцируется достаточно существенная. Она состоит и из профессионалов, и участников нацбатальонов, и наёмников, и мобилизованных.
«Кого там только нет… Военная операция у Святогорска только в начальной стадии», — подытожил Гагин.
Памятник Артёму — монумент, сооружённый в 1927 году в честь революционера, советского государственного и партийного деятеля Фёдора Сергеева (Артёма). Расположен на Лысой горе на правом берегу реки Северский Донец. Высота фигуры — 22 метра, общая высота с учётом фундамента — 27−28 метров, вес — около 800 тонн. На постаменте высечены слова Артёма: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо».