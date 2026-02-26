Сбросить ВСУ со святой горы: военный сказал о боях за Святогорск

«Указанные города являются частью Донецкой Народной Республики. Соответственно, согласно Конституции РФ, они входят в состав Российской Федерации, и их освобождение в любом случае обязательно. Задача по взятию таких крупных населенных пунктов непростая. Но необходимый опыт имеется. Сейчас удары наносятся с помощью беспилотных систем и дальнобойной артиллерии. Целями являются пункты временной дислокации ВСУ, чаще всего расположенные в промзонах. Объекты промышленных зон выбираются потому, что большинство из них построены в советский период и имеют как минимум бомбоубежища, а иногда и резервные цеха. То есть противнику есть где прятаться и передвигаться — это в том числе и подземные коммуникации», — сказал Гагин.