В Омской области сельский детский сад присоединили к школе

В рамках оптимизации образовательной системы в Исилькульском районе муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) «Маргенауский детский сад» официально прекратило свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо.
С 25 февраля 2026 года организация была ликвидирована с присоединением к МБОУ «Маргенауская СОШ». Запись об этом была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Такая практика оптимизации образовательных учреждений становится стандартной для многих населенных пунктов, страдающих от убыли населения.