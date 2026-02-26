В Госдуме не поверили словам Билла Гейтса о сексе с россиянками

Основатель Microsoft Билл Гейтс, обнаруженный в обнародованных файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что контакты с ним были ошибкой, а россиянки, с которыми он якобы изменял жене, не имеют никакого отношения к этому делу. Депутат Госдумы Мария Бутина в разговоре с aif.ru оценила правдивость заявлений американского миллиардера.
Напомним, Билл Гейтс на внутреннем собрании своего благотворительного фонда извинился за контакты с Эпштейном и признался в супружеских изменах. Он отметил, что романы у него были с россиянками, однако никакого отношения к делу скандального финансиста это не имеет.
Гейтс утверждает, что не делал и не видел ничего незаконного. Он уточнил, что изменял жене с некой россиянкой, играющей в бридж, а также с женщиной физиком-ядерщиком из России.
При этом в файлах Эпштейна содержится абсолютно противоположная информация, согласно которой Гейтс заразился венерическим заболеванием после встреч с «девушками российского происхождения». Миллиардер назвал эту информацию ложной, отметив, что таким образом Эпштейн якобы хотел его очернить.
«Не стоит», — лаконично ответила Бутина на соответствующий вопрос.
Согласно обнародованной информации, тем самым игроком в бридж из России могла быть Мила Антонова (на фото) из Тольятти. С миллиардером она познакомилась в 2010 году, когда ей было 20 лет. Об их романе стало широко известно лишь в 2023 году, спустя два года после развода Гейтса с женой.
Людмила не раз заявляла прессе, что не знает, кто такой Эпштейн. Позже она удалилась из соцсетей, а сейчас живет в Калифорнии. Однако в файлах Эпштейна есть его письма с просьбами к Гейтсу оказать финансовую поддержку девушке.
Зачем это покровительство нужно было самому Эпштейну — пока не известно.
