В Госдуме не поверили словам Билла Гейтса о сексе с россиянками

Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился за контакты с финансистом Джеффри Эпштейном и признался в супружеских изменах с россиянками. Миллиардер заявил, что эти два факта якобы не связаны между собой.

Источник: Аргументы и факты

Основатель Microsoft Билл Гейтс, обнаруженный в обнародованных файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил, что контакты с ним были ошибкой, а россиянки, с которыми он якобы изменял жене, не имеют никакого отношения к этому делу. Депутат Госдумы Мария Бутина в разговоре с aif.ru оценила правдивость заявлений американского миллиардера.

Напомним, Билл Гейтс на внутреннем собрании своего благотворительного фонда извинился за контакты с Эпштейном и признался в супружеских изменах. Он отметил, что романы у него были с россиянками, однако никакого отношения к делу скандального финансиста это не имеет.

Гейтс утверждает, что не делал и не видел ничего незаконного. Он уточнил, что изменял жене с некой россиянкой, играющей в бридж, а также с женщиной физиком-ядерщиком из России.

При этом в файлах Эпштейна содержится абсолютно противоположная информация, согласно которой Гейтс заразился венерическим заболеванием после встреч с «девушками российского происхождения». Миллиардер назвал эту информацию ложной, отметив, что таким образом Эпштейн якобы хотел его очернить.

«Не стоит», — лаконично ответила Бутина на соответствующий вопрос.

Согласно обнародованной информации, тем самым игроком в бридж из России могла быть Мила Антонова (на фото) из Тольятти. С миллиардером она познакомилась в 2010 году, когда ей было 20 лет. Об их романе стало широко известно лишь в 2023 году, спустя два года после развода Гейтса с женой.

Людмила не раз заявляла прессе, что не знает, кто такой Эпштейн. Позже она удалилась из соцсетей, а сейчас живет в Калифорнии. Однако в файлах Эпштейна есть его письма с просьбами к Гейтсу оказать финансовую поддержку девушке.

Зачем это покровительство нужно было самому Эпштейну — пока не известно.

Ранее сообщение об оргии Хокинга и его фото с девушками нашли в файлах Эпштейна.

