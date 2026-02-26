В Госдуме не поверили словам Билла Гейтса о сексе с россиянками

Согласно обнародованной информации, тем самым игроком в бридж из России могла быть Мила Антонова (на фото) из Тольятти. С миллиардером она познакомилась в 2010 году, когда ей было 20 лет. Об их романе стало широко известно лишь в 2023 году, спустя два года после развода Гейтса с женой.