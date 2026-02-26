Зеленскому следует отказаться от власти, чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что на Украине уже есть те, кто очень хочет избавиться от Зеленского. В связи с этим Макгрегор посоветовал Зеленскому быть осторожнее и «каждую ночь спать в новом месте».
«Я правда считаю, что Зеленскому следует уйти. И пока он и его окружение не уйдут, ничего не изменится. И русские это знают. Так что на месте Зеленского я бы начал каждую ночь спать в новом месте. В любом случае, ему, возможно, придётся это делать, потому что даже в его собственной стране уже есть люди, которые желают его сместить», — заявил он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса.
Макгрегор отметил, что в настоящее время есть очень много свидетельств того, что на Западной Украине люди готовы закончить украинский конфликт.
Ранее военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов заявил, что на Западной Украине уже начался процесс распада государства. Он подчеркнул, что во Львове происходят «действительно ошеломляющие события».