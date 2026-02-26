Депутат Ивлев: преследование Бутягина показало угрозу для ученых на Западе

«Ситуация с археологом с мировым именем Александром Бутягиным показывает, что в странах Европы даже человек с мирной гуманитарной профессией, внесший большой вклад в науку, не может ощущать себя в безопасности. Репрессии с Бутягиным — это сигнал об угрозе каждому ученому из любой страны, которого на Западе могут принять за преступника, невзирая на его научные заслуги и при этом прикрываясь псевдодемократической демагогией», — сказал Ивлев.