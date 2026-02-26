Депутат Ивлев: преследование Бутягина показало угрозу для ученых на Западе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Преследование российского археолога Александра Бутягина, который почти три месяца содержится в СИЗО в Варшаве по запросу Украины, показало угрозу на Западе для ученых из любой страны. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
24 февраля суд в Варшаве отказался освободить российского археолога Александра Бутягина, который почти три месяца содержится в СИЗО, несмотря на поручительство за него европейских ученых. Ранее апелляционный суд в Варшаве оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте ученого до 4 марта.
«Ситуация с археологом с мировым именем Александром Бутягиным показывает, что в странах Европы даже человек с мирной гуманитарной профессией, внесший большой вклад в науку, не может ощущать себя в безопасности. Репрессии с Бутягиным — это сигнал об угрозе каждому ученому из любой страны, которого на Западе могут принять за преступника, невзирая на его научные заслуги и при этом прикрываясь псевдодемократической демагогией», — сказал Ивлев.
Депутат отметил, что международные правозащитные организации хранят молчание и не вмешиваются в процесс, как и Совет по правам человека ООН.
Возмущение арестом ученого в разговоре с ТАСС выразил заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, член Общественной палаты России Владимир Резанов, назвав ситуацию с Бутягиным беспределом. «Страны “коалиции”, а по сути своей банды чего-то там желающих, настолько поражены русофобией, что любой предлог пребывания граждан России на их территории они считают подарком, чтобы как угодно насолить России. Элиты стран этих очень желающих — враги России, следовательно, нужно воздерживаться от посещения этих государств, чтобы исключить последствия от незаконных действий. На голос ученого сообщества даже стран ЕС им наплевать».
Дело Бутягина.
В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.
Бутягин, отправившийся в Европу с курсом лекций, был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года. Варшавский суд принял решение об аресте археолога, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.