Новосибирцам назвали автомобили, которые могут не завестись в −42

Новосибирск готовится к аномальным морозам зимой 2026 года: синоптики прогнозируют температуру воздуха до −42 градусов. В связи с этим автоэксперт Илья Франк перечислил модели автомобилей, которые могут тяжело перенести экстремальные холода и оказаться в зоне риска поломок.