Новосибирцам назвали автомобили, которые могут не завестись в −42

Эксперт рекомендует водителям по возможности ограничить эксплуатацию таких машин в самые холодные дни.

Источник: Freepik

Новосибирск готовится к аномальным морозам зимой 2026 года: синоптики прогнозируют температуру воздуха до −42 градусов. В связи с этим автоэксперт Илья Франк перечислил модели автомобилей, которые могут тяжело перенести экстремальные холода и оказаться в зоне риска поломок.

В интервью BFM-Новосибирск специалист предупредил, что сибирская зима становится серьезным испытанием для техники, и далеко не все популярные модели конструктивно приспособлены к таким условиям. Низкие температуры увеличивают износ деталей и могут спровоцировать неожиданные неисправности.

В список потенциально проблемных автомобилей вошли:

  • Jeep Cherokee — возможны проблемы с трансмиссией при длительном использовании полного привода на морозе;

  • Subaru старых поколений — подвержены ускоренной коррозии кузова;

  • Honda Accord и Toyota Camry — низкий клиренс затрудняет передвижение по заснеженным и обледенелым дорогам;

  • Nissan Leaf — электрокар значительно теряет запас хода;

  • Tesla Model 3 — резко возрастает расход энергии на обогрев салона;

  • Volkswagen Jetta и Ford Focus — фиксируются неисправности системы отопления;

  • BMW прошлых лет — возможны сложности с аккумуляторами;

  • Некоторые модели Mazda — отмечаются проблемы с запуском двигателя.

Эксперт рекомендует водителям по возможности ограничить эксплуатацию таких машин в самые холодные дни либо заранее провести комплексную подготовку к зиме.

Среди необходимых мер — использование качественного моторного масла, соответствующих низким температурам, регулярный прогрев двигателя и хранение автомобиля в теплом гараже.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирец лишился «Газели» из-за двухмиллионного долга по алиментам.