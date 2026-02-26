Новосибирцам назвали автомобили, которые могут не завестись в −42

Новосибирск готовится к аномальным морозам зимой 2026 года: синоптики прогнозируют температуру воздуха до −42 градусов. В связи с этим автоэксперт Илья Франк перечислил модели автомобилей, которые могут тяжело перенести экстремальные холода и оказаться в зоне риска поломок.
В интервью BFM-Новосибирск специалист предупредил, что сибирская зима становится серьезным испытанием для техники, и далеко не все популярные модели конструктивно приспособлены к таким условиям. Низкие температуры увеличивают износ деталей и могут спровоцировать неожиданные неисправности.
В список потенциально проблемных автомобилей вошли:
Jeep Cherokee — возможны проблемы с трансмиссией при длительном использовании полного привода на морозе;
Subaru старых поколений — подвержены ускоренной коррозии кузова;
Honda Accord и Toyota Camry — низкий клиренс затрудняет передвижение по заснеженным и обледенелым дорогам;
Nissan Leaf — электрокар значительно теряет запас хода;
Tesla Model 3 — резко возрастает расход энергии на обогрев салона;
Volkswagen Jetta и Ford Focus — фиксируются неисправности системы отопления;
BMW прошлых лет — возможны сложности с аккумуляторами;
Некоторые модели Mazda — отмечаются проблемы с запуском двигателя.
Эксперт рекомендует водителям по возможности ограничить эксплуатацию таких машин в самые холодные дни либо заранее провести комплексную подготовку к зиме.
Среди необходимых мер — использование качественного моторного масла, соответствующих низким температурам, регулярный прогрев двигателя и хранение автомобиля в теплом гараже.
