В Приморье 12-летний ребенок попал в реанимацию после кока-колы: эрозия и кровавая рвота

Все дело в том, что в состав кока-колы входит ортофосфорная кислота — вещество, способное растворять ржавчину. Даже в малых дозах оно может спровоцировать эрозию с кровоточивостью, если у человека уже есть предрасположенность к гастриту. Здоровый желудок, вероятно, выдержит, но при любом заболевании ЖКТ такой «эксперимент» обернется тяжелыми последствиями. Пострадавшему подростку теперь предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога.