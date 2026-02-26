В Приморье 12-летний ребенок попал в реанимацию после кока-колы: эрозия и кровавая рвота

«Спрашиваешь: где был, что делал? И у каждого второго ответ: мы вчера в КФС сходили…», — рассказывают врачи эндоскопического отделения.
Один из последних случаев — 12-летний ребенок с кровавой рвотой, который регулярно пил колу.
«Ребенка доставили к нам в отделение. Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы», — поделилась врач-эндоскопист Маргарита Лемза.
Все дело в том, что в состав кока-колы входит ортофосфорная кислота — вещество, способное растворять ржавчину. Даже в малых дозах оно может спровоцировать эрозию с кровоточивостью, если у человека уже есть предрасположенность к гастриту. Здоровый желудок, вероятно, выдержит, но при любом заболевании ЖКТ такой «эксперимент» обернется тяжелыми последствиями. Пострадавшему подростку теперь предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога.
Еще один опасный продукт, который приводит их в больницу, — китайская жевательная закуска латяо. «Очень часто с болями в желудке к нам поступают подростки, которые “подсели” на такие быстрые закуски. А это тоже прямой путь к эрозийному гастриту. И латяо, и газировка — это ядерная смесь в желудке», — подчеркнула медицинская сестра отделения Юлия Разоренова.
Все случаи потребовали госпитализации и длительного лечения. Детские специалисты призывают родителей следить за питанием подростков и объяснять им ценность здоровой пищи: запреты не работают, но важно донести, что фастфуд, сладости и газировка дают лишь кратковременную энергию, не снабжают организм необходимыми веществами и могут привести к необратимым последствиям.