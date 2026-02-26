В РАНХиГС перечислили категории россиян, имеющих право на досрочный выход на пенсию

Как отметила Подольская, кроме этих категорий граждан досрочно уйти на заслуженный отдых могут работники, трудящиеся на вредных производствах: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет, женщины, чей страховой стаж составляет не меньше 37 лет, и мужчины со стажем от 42 лет. Кроме того, на досрочный уход на пенсию имеют право педагоги, артисты, а также медперсонал, отработавшие 25 лет, — через 5 лет после этого.