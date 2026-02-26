В РАНХиГС перечислили категории россиян, имеющих право на досрочный выход на пенсию

У безработных предпенсионеров в возрасте от 54 лет и старше есть право досрочного выхода на пенсию по старости. Об этом в интервью РИА Новости напомнила россиянам эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры — женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше, если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу», — уточнила эксперт.
Как отметила Подольская, кроме этих категорий граждан досрочно уйти на заслуженный отдых могут работники, трудящиеся на вредных производствах: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет, женщины, чей страховой стаж составляет не меньше 37 лет, и мужчины со стажем от 42 лет. Кроме того, на досрочный уход на пенсию имеют право педагоги, артисты, а также медперсонал, отработавшие 25 лет, — через 5 лет после этого.
А вот у многодетных матерей условия выхода на заслуженный отдых имеют свои особенности. Здесь ключевым фактором является количество детей, и в зависимости от этого возраст выхода на досрочную пенсию составляет от 50 до 57 лет.
«Особые сроки выхода на пенсию предусмотрены также для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера и оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков», — заключила Подольская.
Ранее в Госдуме предложили упростить досрочный выход на пенсию для людей с длительным трудовым стажем. Для реализации права на досрочную пенсию на 2 года раньше нужны подзаконные акты, а также расширенный список периодов, засчитываемых в стаж.
После этого депутаты направили в Соцфонд обращение, в котором обосновали необходимость повышения минимальной страховой пенсии по старости до 50 000 рублей. Это, уверены парламентарии, позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения.
Позже Минтруда Антон Котяков рассказал, как вырастут страховые пенсии в России в 2026 году. Первое повышение произошло 1 февраля, вторая индексация запланирована на 1 апреля. В первом случае выплаты увеличились на уровень инфляции предыдущего года. Во втором вырастут на уровень дополнительных доходов бюджета Социального фонда России. Эта схема использовалась раньше — до 2016 года. Но после этого не применялась.