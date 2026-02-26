Стирают в пыль главные цели: появились кадры «огненного ада» под Черниговом

«В советское время в Черниговской области были полигоны, где сейчас готовят бандитов. Соответственно, по ним бьют. Есть предприятия военного цикла, есть аэродромы. В свое время там было летное училище, где стояли стратегические бомбардировщики. В данный момент удары наносят по объектам, связанным с энергетикой, оборонно-промышленным комплексом, с производством дронов», — сказал Дандыкин.