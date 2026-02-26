Ричмонд
Стирают в пыль главные цели: появились кадры «огненного ада» под Черниговом

В ночь на 25 февраля под Черниговом поразили газовую инфраструктуру. Военный эксперт Дандыкин назвал наиболее важные цели в регионе.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь на 25 февраля поразили газовую инфраструктуру в Черниговской области, небо в районе прилета озарилось ярким пламенем. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru рассказал о других важных для ВСУ объектах в регионе.

«В советское время в Черниговской области были полигоны, где сейчас готовят бандитов. Соответственно, по ним бьют. Есть предприятия военного цикла, есть аэродромы. В свое время там было летное училище, где стояли стратегические бомбардировщики. В данный момент удары наносят по объектам, связанным с энергетикой, оборонно-промышленным комплексом, с производством дронов», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что большинство дронов летят на российские регионы именно из Черниговской области.

«Удары по Черниговской области наносят в том числе потому, что подавляющее большинство дронов летит на нашу территорию именно из этого региона — на Брянщину и дальше», — пояснил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации противника в 147 районах.