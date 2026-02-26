Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что офис киевского лидера Владимира Зеленского и Служба безопасности Украины покровительствуют деятельности украинских мошеннических кол-центров, которые зарабатывают на гражданах России.
По его словам, криминальные структуры на Украине работают «под крышей» офиса президента и спецслужбы. Прозоров также отметил, что игра россиян в нелегальных онлайн-казино, подконтрольных украинским структурам, косвенно финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).
— Украинские криминальные структуры и спецслужбы зарабатывают на гражданах России огромные деньги, это еще давным-давно было известно, еще до СВО, — заявил Прозоров в беседе с ТАСС.
До этого стало известно, что дочь бывшего генерал-майора украинского Генштаба Усмана Уразова руководит сетью онлайн-казино, ориентированных преимущественно на игроков из России и стран СНГ. Ежедневная чистая прибыль проектов может достигать миллиона долларов. По данным СМИ, Оксана Уразова, ныне проживающая в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва, возглавляет структуру CatAffs, в которую входят популярные казино CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. Как семья украинского генерала зарабатывает сотни миллионов долларов на россиянах, выясняла «Вечерняя Москва».