Прозоров: Украинские мошенники работают «под крышей» офиса Зеленского и СБУ

До этого стало известно, что дочь бывшего генерал-майора украинского Генштаба Усмана Уразова руководит сетью онлайн-казино, ориентированных преимущественно на игроков из России и стран СНГ. Ежедневная чистая прибыль проектов может достигать миллиона долларов. По данным СМИ, Оксана Уразова, ныне проживающая в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва, возглавляет структуру CatAffs, в которую входят популярные казино CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие. Как семья украинского генерала зарабатывает сотни миллионов долларов на россиянах, выясняла «Вечерняя Москва».