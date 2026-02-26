Ричмонд
В Омске Минздрав рассказал, как поддержать иммунитет в конце зимы

Соблюдение этих советов не потребует от вас больших затрат, а эффект окажет значительный.

Источник: Om1 Омск

В конце зимы у омичей снижается иммунитет, растет утомляемость и чаще возникают простуды. О том, как поддержать здоровье в этот период, порталу Om1 Омск рассказали в Минздраве Омской области.

В ведомстве советуют в первую очередь наладить режим сна. Взрослому человеку нужно спать не менее восьми часов в сутки — при меньшей продолжительности снижается активность иммунных клеток. Ложиться и вставать лучше в одно и то же время, даже в выходные. Перед сном рекомендуется проветривать комнату и отказаться от яркого света и гаджетов.

Важно и питание. Рацион должен быть разнообразным и включать овощи и фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров. Особенно полезны листовая зелень, цитрусовые, рыба, яйца, молочные и кисломолочные продукты. При этом стоит сократить потребление сахара, жирной и жареной пищи, полуфабрикатов.

Специалисты напоминают о необходимости физической активности. Умеренные нагрузки улучшают кровообращение, укрепляют дыхательную систему и помогают снизить уровень стресса. Полезны прогулки на свежем воздухе. Закаливание может поддержать иммунитет, но начинать его следует осторожно и после консультации с врачом.

Отдельное внимание уделите управлению стрессом. Хроническое напряжение подавляет выработку иммунных клеток и делает организм более уязвимым к инфекциям.

Также в Минздраве советуют отказаться от вредных привычек. Курение повреждает слизистую дыхательных путей, а алкоголь в больших дозах нарушает обмен веществ и снижает защитные функции организма.

Не стоит забывать и о гигиене: регулярно мыть руки, проветривать помещения, поддерживать влажность воздуха и следить за состоянием полости рта.