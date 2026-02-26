В Омске Минздрав рассказал, как поддержать иммунитет в конце зимы

В ведомстве советуют в первую очередь наладить режим сна. Взрослому человеку нужно спать не менее восьми часов в сутки — при меньшей продолжительности снижается активность иммунных клеток. Ложиться и вставать лучше в одно и то же время, даже в выходные. Перед сном рекомендуется проветривать комнату и отказаться от яркого света и гаджетов.