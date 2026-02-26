Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник Сеньчуков сказал, что запрещено делать в пост

Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Священник Сергей Сеньчуков рассказал, что нельзя делать в это время.

Источник: Аргументы и факты

Во время Великого поста нельзя грешить, следует соблюдать правила устава Типикон, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).

Напомним, Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля.

«Нельзя в пост (как и в другое время) грешить. А в плане соблюдения поста есть правила Типикона. Это образец, установленный Церковью, от которого мы отталкиваемся. Но конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил священнослужитель.

В частности, Типикон в период Великого поста разрешает не более двух трапез в день. Если положен только один прием пищи, то он совершается в 9-й час (около 15:00) или после вечерни.

Согласно уставу, во время поста нельзя осуждать тех, кто постится менее строго — пост должен быть посильным. В эти дни следует чаще исповедоваться. Не поститься можно детям, беременным, больным.

Ранее священник Русакевич ответил, что запрещено делать во время поста.