Священник Сеньчуков сказал, что запрещено делать в пост

«Нельзя в пост (как и в другое время) грешить. А в плане соблюдения поста есть правила Типикона. Это образец, установленный Церковью, от которого мы отталкиваемся. Но конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил священнослужитель.