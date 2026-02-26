Священник Сеньчуков сказал, что запрещено делать в пост

Во время Великого поста нельзя грешить, следует соблюдать правила устава Типикон, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Напомним, Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля. Даты Великого поста меняются каждый год и зависят от празднования Пасхи. В этом году Пасха выпадает на 12 апреля.
«Нельзя в пост (как и в другое время) грешить. А в плане соблюдения поста есть правила Типикона. Это образец, установленный Церковью, от которого мы отталкиваемся. Но конкретную меру поста человек должен установить себе сам, желательно посоветовавшись с духовником», — отметил священнослужитель.
В частности, Типикон в период Великого поста разрешает не более двух трапез в день. Если положен только один прием пищи, то он совершается в 9-й час (около 15:00) или после вечерни.
Согласно уставу, во время поста нельзя осуждать тех, кто постится менее строго — пост должен быть посильным. В эти дни следует чаще исповедоваться. Не поститься можно детям, беременным, больным.
Ранее священник Русакевич ответил, что запрещено делать во время поста.