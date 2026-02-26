На мосту у Телецентра обустроят современную ливнёвку

В Омске на мосту у телецентра обустраивают современную систему отвода талых вод. Специальные трубы уже вмонтировали вдоль проезжей части одной стороны моста, вскоре они появятся и на второй половине. Как сообщили в мэрии, c их помощью будет собираться вода с поверхности дороги в лотки, а далее поступать в городской коллектор.
На подходе к мосту им. 60 лет ВЛКСМ со стороны Левого берега под колодцы сформировали ещё один котлован глубиной восемь метров под дождеприёмные и смотровые колодцы.
С другой стороны обновят существующую ливневую систему: отремонтируют старые смотровые колодцы и установят новые.
Работы придётся провести на открытых для движения участках — спуске с проспекта Мира и подъём на Красный Путь, а также часть улицы Заозёрной. Чтобы не останавливать транспорт, строители выходят в ночь и затем восстанавливают дорожное покрытие во временном варианте.
Напомним, мост полностью перекрывают в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье для работ и очистки проезжей части от снега.