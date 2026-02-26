На мосту у Телецентра обустроят современную ливнёвку

В Омске на мосту у телецентра обустраивают современную систему отвода талых вод. Специальные трубы уже вмонтировали вдоль проезжей части одной стороны моста, вскоре они появятся и на второй половине. Как сообщили в мэрии, c их помощью будет собираться вода с поверхности дороги в лотки, а далее поступать в городской коллектор.