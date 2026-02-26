На форуме «Народ и армия едины» в Хабаровске наградили лучших представителей добровольческого движения. Почетным знаком правительства региона «Доброволец (волонтер) Хабаровского края» были удостоены семь активистов: Марина Башмакова, Дмитрий Бондарев, Надежда Вежновец, Александра Герасимова, Наталья Гуменюк, Ангелина Закирова и Павел Прокофьев. Награды вручены за значительный вклад в развитие волонтерства и внедрение новых форматов помощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Лучших волонтеров наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
«Сегодня добровольчество в Хабаровском крае — это мощная, объединенная система, где участвуют вузы, школы, общественные объединения и жители всех возрастов. Такие площадки позволяют не только показать результаты, но и привлечь новых людей. Важно, что каждый может найти свой формат участия и стать частью большой команды поддержки наших бойцов на передовой», — отметила руководитель Ресурсного центра «Добро.РФ» Хабаровского края Анастасия Фурсова.
Также на площадке спортивного комплекса «Платинум Арена» работала интерактивная зона добровольчества, объединившая молодежь, общественные организации и жителей региона. В течение дня здесь проходили мастер-классы: плетение тактических нашлемников и браслетов выживания, изготовление вязаных ленточек «Триколор». Помимо этого, ребята написали письма поддержки и создали более 500 поздравительных открыток для военнослужащих, которые будут отправлены в зону СВО.
Лучших волонтеров наградили в Хабаровском крае. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Напомним, в Хабаровском крае действует 1 486 добровольческих организаций, а общее число волонтеров составляет 45 498 человек. С начала специальной военной операции регион отправил около 1 600 тонн гуманитарной помощи. Грузы направляются в зону СВО, в исторические регионы нашей страны, а также семьям участников специальной военной операции.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае набирает популярность «Серебряное волонтёрство». В проекте принимают участие пожилые люди, которые могут поделиться своим богатым жизненным опытом с подрастающим поколением.