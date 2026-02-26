Лучших волонтеров наградили в Хабаровском крае

«Сегодня добровольчество в Хабаровском крае — это мощная, объединенная система, где участвуют вузы, школы, общественные объединения и жители всех возрастов. Такие площадки позволяют не только показать результаты, но и привлечь новых людей. Важно, что каждый может найти свой формат участия и стать частью большой команды поддержки наших бойцов на передовой», — отметила руководитель Ресурсного центра «Добро.РФ» Хабаровского края Анастасия Фурсова.