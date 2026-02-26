Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

В конце декабря 2025 года член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.