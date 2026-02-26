МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России по состоянию на конец февраля 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве.
«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127, Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам», — сообщили в Роскомнадзоре.
В конце декабря 2025 года член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.