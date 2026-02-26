Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам

Роскомнадзор на конец февраля 2026 года ограничил доступ к 469 VPN-сервисам.

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России по состоянию на конец февраля 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127, Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам», — сообщили в Роскомнадзоре.

В конце декабря 2025 года член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.