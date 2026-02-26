В РФ с 1 марта начнут по-новому считать алименты: вот что изменится

В России с 1 марта начнут рассчитывать размеры выплат по алиментам, исходя из размера средней зарплаты по региону. Об этом напомнила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.