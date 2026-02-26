В РФ с 1 марта начнут по-новому считать алименты: вот что изменится

В России с 1 марта начнут рассчитывать размеры выплат по алиментам, исходя из размера средней зарплаты по региону. Об этом напомнила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.
«С 1 марта, когда алименты не подтверждены судебным актом, фонд будет считать их от среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по региону», — цитирует эксперта РИА Новости.
Сообщается, что сумма алиментов станет больше. Сейчас она рассчитывается исходя из МРОТ, а размер средней зарплаты больше, чем минимальный размер оплаты труда.
Ранее в ГД внесли закон о выплате алиментов за счет государства при злостной неуплате, это позволит защитить детей от отцов-неплательщиков.