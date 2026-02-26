Ричмонд
В ГД предложили ограничить рассылку кредитных предложений без согласия клиентов

Регулярные напоминания о «доступных» кредитах могут привести к росту задолженности, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ограничить отправку кредитных предложений без явного согласия граждан и дать им возможность отказываться от уведомлений через мобильные приложения и интернет-банк. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме отмечается, что кредитные организации активно используют дистанционные каналы для информирования клиентов о доступных финансовых продуктах, включая сообщения с формулировками «Вам одобрен кредит» или «Персональное предложение по кредиту», а также размещение предложений в личных кабинетах в приложениях.

«В целях укрепления принципов ответственного кредитования прошу рассмотреть возможность установления требований, предусматривающих направление подобных кредитных предложений только при наличии выраженного согласия клиента, а также обеспечить гражданам право отказаться от получения подобных уведомлений посредством доступной настройки в мобильном приложении кредитной организации либо в ее интернет-банке», — написал Чернышов.

По его мнению, такие уведомления создают у граждан ощущение легкой доступности денежных средств и могут стимулировать импульсивные решения о заимствовании без оценки платежеспособности и долгосрочных последствий. Регулярные напоминания о «доступных» кредитах могут привести к росту задолженности, ухудшению финансового положения семей и снижению экономической устойчивости, считает депутат.

Чернышов отметил, что предлагаемая инициатива поможет снизить риск необдуманного заимствования, повысить финансовую грамотность граждан и поддержать стабильность потребительского кредитования.

