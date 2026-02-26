В ГД предложили ограничить рассылку кредитных предложений без согласия клиентов

По его мнению, такие уведомления создают у граждан ощущение легкой доступности денежных средств и могут стимулировать импульсивные решения о заимствовании без оценки платежеспособности и долгосрочных последствий. Регулярные напоминания о «доступных» кредитах могут привести к росту задолженности, ухудшению финансового положения семей и снижению экономической устойчивости, считает депутат.