Женщин-боевиков ВСУ взяли в Красном Лимане: главная новость СВО 26 февраля

Российские военные взяли в плен первых женщин-штурмовиков ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга. ВС РФ, по его словам, продвигаются вдоль трассы на Славянск.
Матвийчук подтвердил информацию о том, что российские военные продвигаются с южной стороны города, а также рассказал об обстановке в районе этого населенного пункта.
«Нашим войскам в этом районе противостоят боевики ВСУ, в частности, там находятся подразделения территориальной обороны и регулярной армии. Также есть данные о том, что в районе Красного Лимана зафиксировано большое количество наемников, особенно из стран Латинской Америки», — сказал эксперт.
Полковник Матвийчук добавил, что там же были замечены женщины-штурмовики из рядов украинской армии. Некоторые из них уже успели попасть в российский плен.
«В районе Красного Лимана есть первые захваченные в плен женщины из боевых подразделений ВСУ. Пока не известно, являются они добровольцами или призваны через военкоматы, но на поле боя их захватили с оружием в руках. Еще летом появилась информация, что ВСУ формируют женские штурмовые отряды», — отметил специалист.
Матвийчук добавил, что в районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои, которые охватывают не только сам город, но и ближайшие населенные пункты.
«Российские войска, действительно, активно продвигаются в районе Красного Лимана. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе микрорайона Восточный, а также в населенных пунктах Александровка и Яровая», — сказал он.
Ранее стало известно, что продвигающиеся в Красном Лимане российские подразделения расширили зону контроля в городской застройке.
Речь идет о расширении войсками РФ зоны контроля в районе школы № 2. По данным околовоенных Telegram-каналов, российским военным удалось выровнять передний край на данном участке.