Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщин-боевиков ВСУ взяли в Красном Лимане: главная новость СВО 26 февраля

Российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга. Полковник Анатолий Матвийчук рассказал, кто в районе Красного Лимана воюет на стороне ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные взяли в плен первых женщин-штурмовиков ВСУ в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Напомним, экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга. ВС РФ, по его словам, продвигаются вдоль трассы на Славянск.

Матвийчук подтвердил информацию о том, что российские военные продвигаются с южной стороны города, а также рассказал об обстановке в районе этого населенного пункта.

«Нашим войскам в этом районе противостоят боевики ВСУ, в частности, там находятся подразделения территориальной обороны и регулярной армии. Также есть данные о том, что в районе Красного Лимана зафиксировано большое количество наемников, особенно из стран Латинской Америки», — сказал эксперт.

Полковник Матвийчук добавил, что там же были замечены женщины-штурмовики из рядов украинской армии. Некоторые из них уже успели попасть в российский плен.

«В районе Красного Лимана есть первые захваченные в плен женщины из боевых подразделений ВСУ. Пока не известно, являются они добровольцами или призваны через военкоматы, но на поле боя их захватили с оружием в руках. Еще летом появилась информация, что ВСУ формируют женские штурмовые отряды», — отметил специалист.

Матвийчук добавил, что в районе Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои, которые охватывают не только сам город, но и ближайшие населенные пункты.

«Российские войска, действительно, активно продвигаются в районе Красного Лимана. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в районе микрорайона Восточный, а также в населенных пунктах Александровка и Яровая», — сказал он.

Ранее стало известно, что продвигающиеся в Красном Лимане российские подразделения расширили зону контроля в городской застройке.

Речь идет о расширении войсками РФ зоны контроля в районе школы № 2. По данным околовоенных Telegram-каналов, российским военным удалось выровнять передний край на данном участке.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше