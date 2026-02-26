Женщин-боевиков ВСУ взяли в Красном Лимане: главная новость СВО 26 февраля

«В районе Красного Лимана есть первые захваченные в плен женщины из боевых подразделений ВСУ. Пока не известно, являются они добровольцами или призваны через военкоматы, но на поле боя их захватили с оружием в руках. Еще летом появилась информация, что ВСУ формируют женские штурмовые отряды», — отметил специалист.