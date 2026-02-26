Битва за Одессу: раскрыт план ВСУ по обороне города на Черном море

Для наступления на Одессу российским войскам потребуется освободить Николаев и Херсон, заявил aif.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.
Ранее глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области.
Вокруг региона создают «кил-зоны», роют противотанковые рвы, устанавливают минные заграждения и капканы, утверждает он.
«Город расположен на берегу Черного моря, флоту тяжело будет действовать в условиях активного использования безэкипажных катеров ВСУ и минирования прибрежных зон. На берегу нас отделяют река Днепр, потом города Херсон и Николаев. Сомневаюсь, что будет наступление на Одессу», — сказал Онуфриенко.
Эксперт добавил, что заявление Носикова можно расценивать как «попытку выбить финансирование» на якобы создание оборонительных сооружений.