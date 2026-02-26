Загадка смерти Кунгурова: потеря голоса, замкнутость и новый поворот в деле

Прошло почти два года с момента трагической гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, но вопросы продолжают множиться. Тело 40-летнего певца нашли 8 апреля 2024 года в центре Москвы, и хотя предварительной версией стало самоубийство, близкие отказываются в это верить. Ситуация накалилась до предела после недавних заявлений бывшей супруги артиста Натальи Троицкой, что вынудило главу СК РФ Александра Бастрыкина лично вмешаться в расследование. Друг и коллега Кунгурова, актер Владимир Брилёв, в беседе с aif.ru пролил свет на последние месяцы жизни артиста, которые были полны мрачных предзнаменований.
«Отошёл от всех»: одиночество перед бурей.
По словам Владимира Брилёва, Евгений Кунгуров кардинально изменил свое поведение задолго до рокового дня. Артист словно предчувствовал беду или пытался спрятаться от навалившихся проблем в полной изоляции.
«Последние несколько месяцев Женя почти ото всех отошёл: перестал брать трубки, стал малоконтактным даже с ближайшим окружением. Это началось где-то перед Новым годом — в ноябре или декабре… Я не знаю обстоятельств. Никто из нас не знает, что именно произошло в той комнате в те полчаса или даже в те несколько минут перед трагедией», — поделился Брилёв.
Друг певца признается, что как православный человек не хочет верить в суицид, но факты указывают именно на это.
«В период отчаяния и эмоционального всплеска творческие люди способны на разные поступки. Это мог быть порыв, минутная слабость, потому что одновременно давило слишком много факторов», — сказал он, характеризуя Кунгурова как человека сложного, но невероятно открытого и ищущего.
Удар по главному: потеря голоса.
Что могло сломать артиста, который покорил сцены «Новой оперы» и Калининградского музыкального театра, дошел до финала шоу «Голос» и получил звание заслуженного артиста России? Владимир Брилёв указывает на профессиональную катастрофу, которая настигла Кунгурова на пике формы.
«Женя начал терять голос. Для артиста его уровня, для человека талантливого, одарённого, с таким уровнем таланта, с таким уровнем дарования — это большая беда. Это сложно принять», — рассказал Брилёв.
Обладатель драматического баритона, известный своими интерпретациями песен Муслима Магомаева, Кунгуров был вынужден начать всё с нуля. Он вновь сел за парту к педагогам, как школьник, штудируя технику вокала, пытаясь вернуть ускользающую стабильность. Эта внутренняя борьба, по словам друга, наложилась на другие проблемы.
«Конечно, его это очень беспокоило. А когда ситуация такая накладывается на сложности личных взаимоотношений, личной жизни, на некоторую неустроенность в экономическом состоянии, скажем так, нестабильности… Это не было плохо, но это и не было хорошо, но всё вместе могло надавить настолько, что, к сожалению, в моменте, в одну секунду он мог принять трагическое решение», — поделился Брилёв.
Вмешательство Бастрыкина: справедливость во что бы то ни стало.
Ситуация вокруг гибели артиста получила новый виток развития после эфира с участием его первой жены Натальи Троицкой 24 февраля 2025 года. Она категорически отвергла версию самоубийства, допустив убийство или несчастный случай. Реакция последовала незамедлительно: председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.
Владимир Брилёв, комментируя это решение, выразил надежду на профессиональное и беспристрастное расследование.
«В Следственном комитете работают профессионалы, знаю это не понаслышке. Ни одна деталь не пройдёт мимо их внимания, все факты будут собраны воедино — я в этом абсолютно убеждён. Раз Александр Иванович взял следствие под личный контроль, значит, выводы будут исчерпывающими», — заявил Брилёв.
Он подчеркнул, что важно не просто найти ответы, но и правильно преподнести их обществу и близким погибшего, чтобы восторжествовала справедливость.
Жизнь в музыке: путь от военного городка до национальной сцены.
Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в поселке Заречный Свердловской области в семье военного и клубного работника. Детство, проведенное в военных гарнизонах и даже в немецком Котбусе, не помешало его страсти к музыке. Окончив музыкальную школу по классу баяна, он твердо решил связать жизнь с вокалом.
В 2007 году он с отличием окончил Московскую консерваторию им. Чайковского. С 2008 по 2013 год был солистом театра «Новая опера», а в 2022-м стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра. В его репертуаре были партии из «Бориса Годунова», «Риголетто», «Волшебной флейты».
Всесоюзная слава пришла к нему после телепроектов. В шоу «Голос» он дошел до финала в команде Александра Градского, уступив лишь Дине Гариповой. В «Один в один!» зрители были поражены его перевоплощениям в Хворостовского, Магомаева и Шаляпина. С 2014 года он вел программу «Романтика романса» на канале «Культура» вместе с Екатериной Гусевой (после его смерти программу приостанавливали, а затем пригласили Александра Олешко).
Личная драма и здоровье.
В личной жизни у артиста тоже всё было непросто. Первый брак с актрисой Натальей Троицкой распался в 2015 году из-за его измены с певицей Еленой Максимовой. Второй брак с Ириной Мелединой подарил ему двоих детей — сына Ивана и дочь Ариадну, но к моменту трагедии супруги фактически расстались и планировали развод.
По данным из открытых источников и заявлений продюсера Дворцова, в последние годы Кунгуров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Он тяжело перенес коронавирус, после чего впал в депрессию, наблюдался у психиатра и боролся с алкогольной зависимостью.
Теперь, когда дело взято под личный контроль главы СК, у друзей и поклонников появилась надежда, что все обстоятельства этой запутанной истории будут наконец раскрыты.
«К сожалению, такова правда жизни: мы потеряли друга, выдающегося и талантливого человека», — резюмировал Владимир Брилёв, выражая надежду, что следствие поставит точку в этом деле, какой бы горькой она ни была.