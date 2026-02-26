Военные РФ ликвидировали летевшие на гражданские объекты авиабомбы ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили управляемые авиабомбы Вооружённых сил Украины, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли бойцы противовоздушной обороны российской группировки войск «Восток». Объекты украинских войск были вскрыты на дальних подступах.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны группировки войск “Восток” на дальних подступах были своевременно вскрыты пуски управляемых авиационных бомб (УАБ) и маршруты полётов разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что с помощью многоканальных радиолокационных станций расчёты ЗРК «Бук-М3» идентифицировали украинские авиабомбы «до подхода к рубежам сброса боеприпасов».
«Зенитчики точными пусками ракет сбили несколько разведывательных беспилотников и управляемые авиабомбы противника», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.