Названа главная опасность праворульных машин

Автомобильный юрист Александр Шумский рассказал о главной опасности праворульных машин на российских дорогах.
По словам эксперта, основная проблема кроется в маневрах обгона — из-за особенностей расположения руля водителю попросту неудобно и опасно выезжать на встречную полосу слева. Об этом он рассказал в комментарии изданию Autonews.
Впрочем, эксперт отмечает, что современные реалии частично нивелируют этот риск: дороги становятся шире, появляются разделители и отбойники, а новые автомобили напичканы электронными помощниками.
При этом тема правого руля снова на повестке — в Росстандарте допустили, что к 2026 году могут изменить ГОСТы, что усложнит регистрацию таких машин. Но эксперты успокаивают: о полном запрете речи не идет.
Сейчас правый руль имеет почти каждый десятый автомобиль в стране, и спрос на них, особенно на японские модели, держится в первую очередь из-за цены.