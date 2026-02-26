В омском медуниверситете учатся более 600 студентов-иностранцев

Как сообщает вузовская газета «За медицинские кадры» со ссылкой на заместителя декана по воспитательной работе с иностранными гражданами ОмГМУ Ирину Мул, первый набор иностранных граждан по специальности «Лечебное дело» состоялся пять лет назад. Тогда количество иностранных студентов составило всего девять человек. Сейчас все они учатся на последнем курсе медуниверситета.