В омском медуниверситете учатся более 600 студентов-иностранцев

Омский государственный медицинский университет опубликовал данные о международном сотрудничестве вуза. По данным ОмГМУ, на сегодняшний день в вузе учатся более шестисот иностранных студентов. Большинство приехало из Индии и Пакистана.
В частности, 574 студента из Индии осваивают сейчас специальность «Лечебное дело». Обучение для них проводятся на английском языке, а учебный год начинается в ноябре. Это время необходимо, чтобы дать ребятам возможность адаптироваться к суровому сибирскому климату.
Как сообщает вузовская газета «За медицинские кадры» со ссылкой на заместителя декана по воспитательной работе с иностранными гражданами ОмГМУ Ирину Мул, первый набор иностранных граждан по специальности «Лечебное дело» состоялся пять лет назад. Тогда количество иностранных студентов составило всего девять человек. Сейчас все они учатся на последнем курсе медуниверситета.
С тех пор количество иностранных студентов в вузе значительно возросло. После завершения обучения в омском медуниверситете большинство ребят вернутся домой, где будут работать врачами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Первый в России молодежный кадровый центр открылся в Омске.