От 0 до −22 градусов: в Башкирии ожидаются температурные качели

Стало известно, какими будут последние дни февраля в Башкирии. По прогнозам синоптиков, 26 февраля в республике ожидается преимущественно без осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный, умеренный. Днем столбики термометров покажут −5…-10 градусов, а на востоке региона воздух может прогреться до нуля.