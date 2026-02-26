От 0 до −22 градусов: в Башкирии ожидаются температурные качели

Стало известно, какими будут последние дни февраля в Башкирии. По прогнозам синоптиков, 26 февраля в республике ожидается преимущественно без осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный, умеренный. Днем столбики термометров покажут −5…-10 градусов, а на востоке региона воздух может прогреться до нуля.
В пятницу, 27 февраля, местами пройдет небольшой снег, на юге Коми осадков не ожидается. Ночью ветер южный и юго-восточный, слабый, днем умеренный. Температура ночью составит −9…-14 градусов, при прояснениях до −17…-22. Днем будет −4…-9 градусов.
В субботу, 28 февраля, характер погоды сохранится: местами небольшой снег, на юге без осадков. Ветер южных и юго-восточных направлений ночью слабый, днем умеренный. Температурные показатели останутся на уровне предыдущего дня: ночью −9…-14, при прояснениях до −17…-22, днем −4…-9 градусов.
