Одесса в кольце: ВСУ мечутся в панике из-за наступления РФ

ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, создавая в регионе «кил-зоны» и устанавливая минные заграждения. Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с aif.ru объяснил, что представляют собой эти «кил-зоны».
Ранее о том, что ВСУ готовятся к круговой обороне Одесской области, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков.
«Кил-зоны — это не место, где всех убивают. Речь, скорее всего, идет о том, что будут определены зоны, из которых выселят население, где начнут изображать строительство каких-то оборонительных сооружений, направленных непонятно в какую сторону. Вот у них и идут требования, что окопы они вырыли, а теперь нужны деньги, чтобы купить бетон, железо и так далее. Наши налеты на Одессу, как и на другие города в глубине территории противника продолжаются, поэтому это кажется вполне логичным заявлением», — сказал Онуфриенко.
Эксперт при этом считает, что нашим военным добраться до Одессы по суше будет довольно сложно физически.
«Для того, чтобы туда попасть, нужно освободить еще два областных центра — Херсон и Николаев», — подчеркнул собеседник aif.ru.