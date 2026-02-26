Одесса в кольце: ВСУ мечутся в панике из-за наступления РФ

«Кил-зоны — это не место, где всех убивают. Речь, скорее всего, идет о том, что будут определены зоны, из которых выселят население, где начнут изображать строительство каких-то оборонительных сооружений, направленных непонятно в какую сторону. Вот у них и идут требования, что окопы они вырыли, а теперь нужны деньги, чтобы купить бетон, железо и так далее. Наши налеты на Одессу, как и на другие города в глубине территории противника продолжаются, поэтому это кажется вполне логичным заявлением», — сказал Онуфриенко.