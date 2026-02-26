Вирусолог Зуев назвал главную опасность весенних путешествий

«Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм. В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае — тесно. Путешествия расширяют кругозор и обогащают, но за здоровьем тоже нужно следить», — отметил врач.