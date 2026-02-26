Вирусолог Зуев назвал главную опасность весенних путешествий

Причиной большого количества заболеваний, в том числе распространения свиного гриппа, является немыслимый по своим масштабам туризм, сообщил в беседе с aif.ru вирусолог Виктор Зуев.
Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что доли вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 и B увеличились в России. Эти штаммы, по информации ведомства, могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период.
Зуев, комментируя эту информацию, отметил, что отягощающим фактором эпидемий является массовый туризм, в том числе в те страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний.
«Одним из главных путей завоза заболеваний в Россию является немыслимый туризм. В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае — тесно. Путешествия расширяют кругозор и обогащают, но за здоровьем тоже нужно следить», — отметил врач.
Зуев добавил, что еще одной весенней проблемой, кроме увеличения числа туристов, является желание одеваться гораздо легче, чем это необходимо.
Ранее вирусолог Зуев назвал главные симптомы свиного гриппа, который ждут в марте.