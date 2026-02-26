Депутат ГД напомнил россиянам о праве на компенсацию за травмы из-за гололеда

Граждане России, пострадавшие из-за гололеда, имеют право на денежную компенсацию, включая затраты на лечение, утраченный заработок, расходы на реабилитацию и моральный вред. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По словам парламентария, суды уже взыскивают серьезные суммы — от 300 до 350 тысяч рублей.
— Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших, — заявил Свищев РИА Новости.
Он пояснил, что ответственность несут конкретные лица: за двор многоквартирного дома — управляющая компания, за территорию магазина — собственник, за тротуары — городская администрация. Для получения выплат необходимо фиксировать факт падения: фотографировать лед, записывать свидетелей, сохранять чеки. Депутат также не исключил возможность индексации сумм возмещения пропорционально росту прожиточного минимума.
Россияне ежегодно сталкиваются с травмами из-за падений сосулек и наледи с крыш жилых домов и общественных объектов. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал, каким образом можно компенсировать ущерб для здоровья и имущества в подобных ситуациях.