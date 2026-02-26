Старт летней оздоровительной кампании в Иркутской области намечен на 1 июня

Его провела заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — заместитель председателя комиссии Татьяна Плетан. Рассмотрен вопрос о подготовке к летней оздоровительной кампании 2026 года. Полная готовность к летнему сезону должна быть обеспечена к 25 мая, старт летней кампании намечен на 1 июня, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«От того, как мы сумеем провести подготовку, напрямую зависит качество оказываемых лагерями услуг и информированность населения о возможностях отдыха и занятости детей. Ключевым вопросом остается обеспечение безопасного отдыха. Это важное направление в организации летнего отдыха детей. Ответственные ведомства, региональные и муниципальные власти должны обратить на это особое внимание», — отметила Татьяна Плетан.
Вопрос безопасности рассмотрен и в ключе соблюдения лагерями санитарных норм законодательства, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов отдыха. С комментариями о текущей ситуации выступили руководитель Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных, заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области Александр Кузнецов.
Детально рассмотрели вопросы воспитательной работы, которую необходимо провести в лагерях региона. О подготовительной работе доложили руководитель регионального ресурсного центра развития системы отдыха детей и их оздоровления ГАУ ДО «Региональный центр всестороннего развития ребенка “Вектор” Диана Кирилова, куратор педагогического направления ИРО МООО “Российские студенческие отряды” Ирина Сычева. Об интеграции в летнюю кампанию Движения Первых доложила заместитель председателя совета регионального отделения Движения Первых Иркутской области Анна Зыкова.
По итогам работы областной межведомственной комиссии будет сформирован перечень поручений.