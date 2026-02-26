Старт летней оздоровительной кампании в Иркутской области намечен на 1 июня

«От того, как мы сумеем провести подготовку, напрямую зависит качество оказываемых лагерями услуг и информированность населения о возможностях отдыха и занятости детей. Ключевым вопросом остается обеспечение безопасного отдыха. Это важное направление в организации летнего отдыха детей. Ответственные ведомства, региональные и муниципальные власти должны обратить на это особое внимание», — отметила Татьяна Плетан.