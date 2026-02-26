Звезда Регул из созвездия Льва дважды пропадет из поля зрения в марте: россияне смогут увидеть «проделки» Луны

Но и это еще не все, добавили в Московском планетарии. 10 марта с 13:11 до 16:53 мск спутник Земли закроет собой звезду Антарес. Вот только россияне этого не увидят. Оно будет видно только в Антарктиде, Новой Зеландии и с острова Маккуори.