Звезда Регул из созвездия Льва дважды пропадет из поля зрения в марте: россияне смогут увидеть «проделки» Луны

В марте этого года Луна два раза закроет собой звезду Регул — ярчайшую в созвездии Льва. И это зрелище будет доступно россиянам. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-служба Московского планетария.
В первый раз Регул «пропадет» 2 марта с 13:53 до 18:01 мск. Это событие смогут увидеть жители восточной части России, востока Китая, в Монголии и Японии.
Второе покрытие Регула произойдет 29 марта с 20:51 до 01:04 мск 30 марта. На этот раз за небесным явлением смогут понаблюдать жители юго-запада России.
Но и это еще не все, добавили в Московском планетарии. 10 марта с 13:11 до 16:53 мск спутник Земли закроет собой звезду Антарес. Вот только россияне этого не увидят. Оно будет видно только в Антарктиде, Новой Зеландии и с острова Маккуори.
Напомним, при солнечном затмении Луна перекрывает солнечный диск полностью или частично для наблюдателя с Земли. Когда можно будет наблюдать это природное явление в 2026 году в России, рассказал сайт KP.RU.
8 сентября в Сети появились кадры второго и последнего в 2025 году лунного затмения. На фото можно увидеть, как тень от Земли постепенно полностью перекрывает падающий на Луну солнечный свет.