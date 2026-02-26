В Челябинске ускорят движение трамваев на улице Дзержинского

В Челябинске планируют отремонтировать еще один участок трамвайных путей — на этот раз на улице Дзержинского, между улицами Фрунзе и Машиностроителей.
Как сообщили в «ЧелябГЭТ», новые 25-метровые рельсы уже привезли на место работ. Ремонт стартует 15 апреля. Вагоны во время монтажа новых путей не смогут ездить по участку.
Обновленные пути, по расчетам специалистов, должны стать менее шумными: специальный метод сварки делает соединения рельсов бесшовными. Кроме того, трамваи будут быстрее проезжать улицу. На старых рельсах максимальная скорость движения — 15 километров в час.