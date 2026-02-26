Россияне рассказали об идеальном офисе

Для 70% опрошенных россиян идеальный офис оснащен оборудованной кухней, для 66% — современной техникой и для 63% — удобной мебелью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями UTEAM и Рокфон (есть у «Газеты.Ru»). Наряду с этим работникам нужен акустический комфорт: в топ-5 вошли спокойная обстановка без шума, гула и отвлекающих звуков (52%), а также выделенная тихая зона для отдыха (47%).