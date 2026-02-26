Мощное извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии (видео)

19 февраля извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос, пепел поднялся на 4,5 километра. В районе вулкана объявили второй уровень опасности из пяти. В связи со стихийным бедствием ученые призвали местных жителей и туристов покинуть зону в радиусе четырех километров от кратера.