Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощное извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии (видео)

В департаменте Антиокия в Колумбии зафиксировано мощное извержение грязевого вулкана. Об этом в среду, 25 февраля, сообщило BNO News, публикуя кадры стихии.

В департаменте Антиокия в Колумбии зафиксировано мощное извержение грязевого вулкана. Об этом в среду, 25 февраля, сообщило BNO News, публикуя кадры стихии.

Инцидент произошел в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. На видео из жерла вулкана вырывается гигантский огненный столб. По данным властей, извержение случилось вблизи водоочистной станции и жилых домов, проводится эвакуация населения.

Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения дороги, ведущей в район Сьете-Вуэльтас. Очевидцы сообщили о разломах в земле и потрескавшемся асфальте за несколько километров от эпицентра, говорится в сообщении.

19 февраля извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос, пепел поднялся на 4,5 километра. В районе вулкана объявили второй уровень опасности из пяти. В связи со стихийным бедствием ученые призвали местных жителей и туристов покинуть зону в радиусе четырех километров от кратера.

8 февраля вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту свыше 11 километров.