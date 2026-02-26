Мощное извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии (видео)

В департаменте Антиокия в Колумбии зафиксировано мощное извержение грязевого вулкана. Об этом в среду, 25 февраля, сообщило BNO News, публикуя кадры стихии.
Инцидент произошел в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба. На видео из жерла вулкана вырывается гигантский огненный столб. По данным властей, извержение случилось вблизи водоочистной станции и жилых домов, проводится эвакуация населения.
Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения дороги, ведущей в район Сьете-Вуэльтас. Очевидцы сообщили о разломах в земле и потрескавшемся асфальте за несколько километров от эпицентра, говорится в сообщении.
19 февраля извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос, пепел поднялся на 4,5 километра. В районе вулкана объявили второй уровень опасности из пяти. В связи со стихийным бедствием ученые призвали местных жителей и туристов покинуть зону в радиусе четырех километров от кратера.
8 февраля вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил пепел на высоту свыше 11 километров.